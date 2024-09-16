США ввели санкции против граждан Грузии за нарушение прав человека
США объявили о вводе санкций в отношении четырёх граждан Грузии, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
В частности, в «чёрный» список попал глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и один из его заместителей, а также два «лидера экстремистской группировки».
Кроме того, более 60 граждан Грузии попали под визовые ограничения США за «подрыв демократии». В Госдепе пояснили, что это в том числе «высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели», а также члены их семей.
Ранее в городах Грузии прошли акции протеста после заявлений основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о необходимости извинений перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru