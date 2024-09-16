США ввели санкции против граждан Грузии за нарушение прав человека

В частности, в «чёрный» список попал глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и один из его заместителей, а также два «лидера экстремистской группировки».

Кроме того, более 60 граждан Грузии попали под визовые ограничения США за «подрыв демократии». В Госдепе пояснили, что это в том числе «высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели», а также члены их семей.

Ранее в городах Грузии прошли акции протеста после заявлений основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о необходимости извинений перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

