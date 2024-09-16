КПП на границе Грузии с РФ будут закрывать на три часа в день с 18 сентября

Таможенно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" на границе Грузии и России будет закрыт с 5 до 8 утра по московскому времени с 18 сентября по 2 октября, сообщили в службе доходов Министерства финансов Грузии.

Уточняется, что в эти периоды на КПП будут вестись ремонтные работы. На эти промежутки времени будет полностью прекращена работа пункта, включая также и грузоперевозки. В остальные часы никаких ограничений в работе пункта не будет.