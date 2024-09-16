КПП на границе Грузии с РФ будут закрывать на три часа в день с 18 сентября
Таможенно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" на границе Грузии и России будет закрыт с 5 до 8 утра по московскому времени с 18 сентября по 2 октября, сообщили в службе доходов Министерства финансов Грузии.
Уточняется, что в эти периоды на КПП будут вестись ремонтные работы. На эти промежутки времени будет полностью прекращена работа пункта, включая также и грузоперевозки. В остальные часы никаких ограничений в работе пункта не будет.
Ранее компания Collade предложила повысить плату за пользование зоной ожидания у пограничного пункта Лухамаа в Эстонии — на границе с Россией. Среди обоснований предложения представители Collade отмечают высокую инфляцию и рост расходов, поскольку машины больше времени проводят в зоне ожидания.
В ближайшее время инициативу намерено рассмотреть министерство внутренних дел страны. При этом в случае положительного решения плата для грузовых автомобилей может вырасти с €16 до €50. Владельцы легковых автомобилей будут вынуждены вместо €9 платить €25, передает «Радиоточка НСН».
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