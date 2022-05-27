США ввели санкции против ещё двух российских банков

Власти США расширили свои санкционные санкции, в которые попали ещё два российских банка, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

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В сообщении говорится, что за связи с Северной Кореей ограничения вводятся в отношении владивостокского Дальневосточного банка и находящегося в Самаре Банка «Спутник».

Кроме того, в чёрный список попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation, а также гражданин КНДР, проживающий в Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на разблокирование поставок сельхозпродукции Украины на мировой рынок, сообщает RT.

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