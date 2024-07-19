США ввели санкции против двух граждан России

США объявили о введении санкций в отношении двух россиян, которых Вашингтон подозревает в совершении киберпреступлений. Об этом сообщает сайт американского Минфина.

Минфин США отказался считать воровством передачу Украине доходов от активов РФ

Под ограничения подпали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова. При этом, никаких доказательств их вины ведомство не приводит. Также не указывается в чём конкретно подозревают граждан РФ.

Ранее США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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