Российское посольство: Новые санкции США нацелены на очернение «неугодных»
Новые антироссийские санкции США нацелены на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека». Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
«Цели очевидны - попытаться оказать давление, провести искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями". Вашингтон не унимается в своем стремлении "наказать" Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах», — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.
Посольство считает, что США используют «правочеловеческую ширму», стремясь побудить другие страны скорректировать внешнюю политику под «единственное верные лекала коллективного Запада». По мнению дипломатов, связанный с правами человека «акт Магнитского» — «крапленая карта», которую Вашингтон применяет для неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Ранее Минфин США ввел ограничения против более 40 граждан и юрлиц из 9 стран мира, в том числе России, якобы причастных к коррупции и нарушениям прав человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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