США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России

Власти Соединённых Штатов объявили о санкциях против компаний из Германии, Индии, Китая, Турции, Эстонии и других стран.

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Как сообщает пресс-служба Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в списке 49 компаний, 42 из которых находятся в Китае.

В американском ведомстве обвинили указанные фирмы в поддержке российских Вооруженных сил и её оборонно-промышленного комплекса. В частности, в заявлении Бюро говорится о якобы поставках России «интегральных схем американского происхождения».

Ранее власти Норвегия присоединились к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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