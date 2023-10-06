США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России

Как сообщает пресс-служба Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в списке 49 компаний, 42 из которых находятся в Китае.

В американском ведомстве обвинили указанные фирмы в поддержке российских Вооруженных сил и её оборонно-промышленного комплекса. В частности, в заявлении Бюро говорится о якобы поставках России «интегральных схем американского происхождения».

Ранее власти Норвегия присоединились к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

