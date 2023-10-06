США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России
Власти Соединённых Штатов объявили о санкциях против компаний из Германии, Индии, Китая, Турции, Эстонии и других стран.
Как сообщает пресс-служба Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в списке 49 компаний, 42 из которых находятся в Китае.
В американском ведомстве обвинили указанные фирмы в поддержке российских Вооруженных сил и её оборонно-промышленного комплекса. В частности, в заявлении Бюро говорится о якобы поставках России «интегральных схем американского происхождения».
Ранее власти Норвегия присоединились к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru