США ввели санкции против 183 судов, перевозящих российские газ и нефть
Около 100 судов, участвующих в перевозке российских газа и нефти, попали под санкции США. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
Речь идёт о кораблях, которые связаны или принадлежат российским «Совкомфлоту», «Роснефти» и «Газпром нефти», а также компаниям из ОАЭ Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream).
В общей сложности, под американские рестрикции попали 183 судна, которые участвуют в перевозках не только российских, но и иранских энергоресурсов. Это, в том числе, так называемый «теневой флот».
Ранее Минфин США включил в список санкций против России совладельца компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС Александра Дюкова, главу «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru