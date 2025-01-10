США ввели санкции против 183 судов, перевозящих российские газ и нефть

Около 100 судов, участвующих в перевозке российских газа и нефти, попали под санкции США. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

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Речь идёт о кораблях, которые связаны или принадлежат российским «Совкомфлоту», «Роснефти» и «Газпром нефти», а также компаниям из ОАЭ Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream).

В общей сложности, под американские рестрикции попали 183 судна, которые участвуют в перевозках не только российских, но и иранских энергоресурсов. Это, в том числе, так называемый «теневой флот».

Ранее Минфин США включил в список санкций против России совладельца компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС Александра Дюкова, главу «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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