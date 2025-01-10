СМИ: В ЕС опасаются, что Трамп может отменить санкции против России

В Брюсселе переживают, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции, принятые действующим президентом США Джо Байденом в отношении РФ, при этом не беря в расчет последствия от такого шага, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.

Сейчас чиновники Евросоюза анализируют сотни распоряжений Байдена, в том числе вводящие санкции, пытаясь определить, отмена каких указов может иметь наибольшее влияние на ЕС.