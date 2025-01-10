СМИ: В ЕС опасаются, что Трамп может отменить санкции против России

В Брюсселе переживают, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции, принятые действующим президентом США Джо Байденом в отношении РФ, при этом не беря в расчет последствия от такого шага, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.

Сейчас чиновники Евросоюза анализируют сотни распоряжений Байдена, в том числе вводящие санкции, пытаясь определить, отмена каких указов может иметь наибольшее влияние на ЕС.

Трамп: Ведется подготовка встречи с Путиным

Издание отмечает, что больше всего они беспокоятся о возможной отмене Трампом антироссийских санкций. В Евросоюзе надеются, что новый президент сохранит ограничения, чтобы использовать их как рычаг в переговорах с Москвой о мире на Украине.

Ранее стало известно, что Байден перед своим уходом введет новые санкции в отношении России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ТрампДжо БайденСША

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