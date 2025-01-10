СМИ: В ЕС опасаются, что Трамп может отменить санкции против России
В Брюсселе переживают, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции, принятые действующим президентом США Джо Байденом в отношении РФ, при этом не беря в расчет последствия от такого шага, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.
Сейчас чиновники Евросоюза анализируют сотни распоряжений Байдена, в том числе вводящие санкции, пытаясь определить, отмена каких указов может иметь наибольшее влияние на ЕС.
Издание отмечает, что больше всего они беспокоятся о возможной отмене Трампом антироссийских санкций. В Евросоюзе надеются, что новый президент сохранит ограничения, чтобы использовать их как рычаг в переговорах с Москвой о мире на Украине.
Ранее стало известно, что Байден перед своим уходом введет новые санкции в отношении России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: Застрявших в Египте россиян отправят домой при первой возможности
- Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 боеприпасов за сутки
- В ДНР при атаке ВСУ погиб один человек, шестеро ранены
- Из главной новогодней елки России сделают скворечники и сувениры
- Москвичам начали предлагать услугу медиации при разводе
- СМИ: В ЕС опасаются, что Трамп может отменить санкции против России
- В Лос-Анджелесе введут комендантский час из-за пожаров
- Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет
- Примаков заявил, что Русский дом в Дамаске не передавали Украине
- Расчет FPV-дронов ликвидировал украинский танк в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru