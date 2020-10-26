США ввели очередные санкции против Ирана
Минфин США объявил о введении новых санкций против Ирана. Об этом сообщает Интерфакс.
В «черный список» попали несколько иранских чиновников и компаний, в том числе - министр нефти Ирана Биджан Зангане.
Отмечается, что все 8 чиновников связаны с нефтехимической промышленностью и грузоперевозками, а также с Корпусом стражей Исламской революции.
Ранее в конце сентября текущего года власти США расширили список санкций против Ирана, внеся в него двух иранцев, три иранские тюрьмы и отделение суда.
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