США ввели очередные санкции против Ирана

В «черный список» попали несколько иранских чиновников и компаний, в том числе - министр нефти Ирана Биджан Зангане.

Отмечается, что все 8 чиновников связаны с нефтехимической промышленностью и грузоперевозками, а также с Корпусом стражей Исламской революции.

Ранее в конце сентября текущего года власти США расширили список санкций против Ирана, внеся в него двух иранцев, три иранские тюрьмы и отделение суда.

