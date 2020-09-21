Лавров: США продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала Al Arabiya высказал мнение, что США не перестанут угрожать санкциями государствам, сотрудничающим с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.



Министр сослался на резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, принятую в 2015 году и посвященную Иранской ядерной проблеме, и отметил, что именно США нередко пытаются воздействовать на мир посредством несогласованных с остальными членами ООН санкций.