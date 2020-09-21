Лавров: США продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала Al Arabiya высказал мнение, что США не перестанут угрожать санкциями государствам, сотрудничающим с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.
Министр сослался на резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, принятую в 2015 году и посвященную Иранской ядерной проблеме, и отметил, что именно США нередко пытаются воздействовать на мир посредством несогласованных с остальными членами ООН санкций.
Согласно резолюции, принимать решения по введению санкций могут только те страны, которые подписывали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако США формально отказались от участия в СВПД. США настаивают на продлении запрета на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября, и вновь угрожают Ирану санкциями.
20 августа 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео уведомил Совбез о восстановлении санкционного режима против Ирана. Ограничения будут действовать с 20 сентября, несмотря на несогласие других членов ООН, и коснутся не только Ирана, но и тех стран, которые намерены продолжать с ним сотрудничество.
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