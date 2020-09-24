США расширили санкции против Ирана

Отмечается, что в список внесены два иранца, три иранские тюрьмы и отделение суда.

Ранее 20 августа 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео уведомил Совбез о восстановлении санкционного режима против Ирана. Ограничения будут действовать с 20 сентября, несмотря на несогласие других членов ООН, и коснутся не только Ирана, но и тех стран, которые намерены продолжать с ним сотрудничество.

