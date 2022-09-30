Reuters: Евросоюз предварительно согласовал восьмой пакет антироссийских санкций

Собеседники агентства утверждают, что документ может быть принят на следующей неделе.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщает RT.

Также предлагается запретить гражданам ЕС работать в российских компаниях на руководящих должностях.

