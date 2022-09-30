Reuters: Евросоюз предварительно согласовал восьмой пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза предварительно согласовали восьмой пакет санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

ЕК: Новые санкции лишат российский оборонный комплекс ключевых технологий

Собеседники агентства утверждают, что документ может быть принят на следующей неделе.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщает RT.

Также предлагается запретить гражданам ЕС работать в российских компаниях на руководящих должностях.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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