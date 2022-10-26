США ввели санкции против Жасмин и Игоря Чайки

Как говорится в сообщении американского ведомства, ограничения введены в связи со «злонамеренными операциями Кремля по влиянию в Молдавии».

В частности, санкции введены в отношении певицы Жасмин (по паспорту - Сара Шор), её супруга Илана Шора, а также партии «Шор» из Молдавии, председателем которой он является.

Кроме того, в «чёрный» список попал российский бизнесмен Игорь Чайка (сын экс-гепрокурора РФ Юрия Чайки), которого Минфин США обвинил в «разработке подробных планов по возвращению Молдавии в сферу влияния России».

Также под санкции попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие, которые, по мнению американских властей, так или иначе связаны с Чайкой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против супруги и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».