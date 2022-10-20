Британия расширила санкции в отношении РФ
20 октября 202219:20
Власти Великобритании расширили санкции в отношении России. Об этом сообщили в МИД страны, передает ТАСС.
Отмечается, что в список внесены четыре новые позиции. В частности, в список внесли мэра Бердянска Александра Сауленко.
Санкции предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в стране.
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru