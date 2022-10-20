Британия расширила санкции в отношении РФ

Власти Великобритании расширили санкции в отношении России. Об этом сообщили в МИД страны, передает ТАСС.

Отмечается, что в список внесены четыре новые позиции. В частности, в список внесли мэра Бердянска Александра Сауленко.

Санкции предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в стране.







