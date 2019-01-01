США ввели новые санкции против России

Санкции были введены в отношении конструкторского бюро в Туле, военного учебного центра в Гатчине, а также московского завода «Авангард», рассказало РИА «Новости». Санкции, в том числе, включают в себя запрет на закупки США продукции предприятий. Ограничения действуют с 14 мая.

Московский мaшиностроительный зaвод «Aвaнгaрд» производит рaкеты для систем противовоздушной обороны России. Помимо боевых модулей, предприятие выпускaет трaнспортно-пусковые кейсы для рaкет.

Ранее стало известно, что сенат США подготовил законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока – 2». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что с реализацией этого закона на практике может возникнуть множество проблем.

