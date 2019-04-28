В США хотят усилить санкции против России
Американский сенатор заявил, что в Москве так ничего и не поняли.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны усилить санкционное давление на Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала CBS, сообщает НСН.
«Нам нужно больше санкций, ни в коем случае не меньше. Очевидно, что они еще ничего не поняли», — цитирует сенатора спецкор НСН.
Как поясняет Bloomberg, Линдси Грэм раскритиковал позицию зятя и старшего советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, который заявил, что расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года нанесло больше вреда, чем само якобы вмешательство РФ.
Джаред Кушнер 23 апреля охарактеризовал действия Москвы, приписываемые ей Вашингтоном, как попытки «приобрести немного рекламы на Facebook для сеяния недовольства». Сенатор Грэм настоял, что все намного серьезнее.
«Это очень важно. Это не просто реклама на Facebook. Нападение на одну партию должно считаться нападением на всех», — сказал Линдси Грэм, имея в виду атаку якобы русских хакеров на сервера Демократической партии.
Напомним, что в ходе двухлетнего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями, однако установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года. Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас сообщил НСН, что такие итоги расследования Роберта Мюллера послужат инструментом продолжения кампании по демонизации России.
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