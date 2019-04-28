В США хотят усилить санкции против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны усилить санкционное давление на Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала CBS, сообщает НСН.

«Нам нужно больше санкций, ни в коем случае не меньше. Очевидно, что они еще ничего не поняли», — цитирует сенатора спецкор НСН.

Как поясняет Bloomberg, Линдси Грэм раскритиковал позицию зятя и старшего советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, который заявил, что расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года нанесло больше вреда, чем само якобы вмешательство РФ.