США ввели новые санкции против РФ
Власти США ввели новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в санкционный список вошли три гражданина России (Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, Андрей Мандель) и пять компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Среди компаний, в частности, ООО "М Инвест", Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.
Как уточняет РБК, санкции введены за вмешательство в выборы в США и дела Украины, а также за противозаконную киберактивность.
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