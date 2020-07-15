США ввели новые санкции против РФ

Власти США ввели новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в санкционный список вошли три гражданина России (Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, Андрей Мандель) и пять компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Среди компаний, в частности, ООО "М Инвест", Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

Как уточняет РБК, санкции введены за вмешательство в выборы в США и дела Украины, а также за противозаконную киберактивность.





