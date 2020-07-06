Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина


Власти Великобритания заявили о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Как пишет РБК, список публикует МИД Великобритании. В нем содержаться 25 российских граждан, в том числе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Лицам, упомянутым в списке, запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если они имеются, будут заморожены. Кроме того, им запрещено заниматься бизнесом в стране, отмечает ТАСС. Закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского» принят в Великобритании в 2018 году, отмечает телеканал 360.

Добавим, в общей сложности в списке ограничений 47 человек, среди них 25 граждан России, а также поданные Саудовской Аравии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:СанкцииРоссияВеликобританияАлександр Бастрыкин
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