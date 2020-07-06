Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина
Власти Великобритания заявили о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Как пишет РБК, список публикует МИД Великобритании. В нем содержаться 25 российских граждан, в том числе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Лицам, упомянутым в списке, запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если они имеются, будут заморожены. Кроме того, им запрещено заниматься бизнесом в стране, отмечает ТАСС. Закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского» принят в Великобритании в 2018 году, отмечает телеканал 360.
Добавим, в общей сложности в списке ограничений 47 человек, среди них 25 граждан России, а также поданные Саудовской Аравии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- «Без сбоев»: Рособрнадзор оценил проведение первого дня ЕГЭ по русскому языку
- Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске
- Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина
- Климатолог: Торнадо в Московском регионе станут нормой
- Охотящуюся за беспилотниками Яну Рудковскую уличили в «воздушном пиратстве»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru