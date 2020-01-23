США ввели новые санкции против Ирана
23 января 202022:31
Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана. Как сообщает РИА Новости, ограничения введены против физлиц и компаний, которые продолжали поддерживать связи с Ираном.
Так, под санкции попали гражданин Китая, гражданин Ирана и ряд компаний нефтяной отрасли, в частности, Triliance Petrochemical Co. Ltd. и Sage Energy HK Limited (Гонконг), Peakview Industry Co. Limited (Шанхай), Beneathco DMCC (Арабские Эмираты). Как заявляют в США, компании попавшие под санкции, осуществляют незаконный экспорт иранской нефти.
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ФОТО: pixabay.com
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