США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана. Как сообщает РИА Новости, ограничения введены против физлиц и компаний, которые продолжали поддерживать связи с Ираном.

Так, под санкции попали гражданин Китая, гражданин Ирана и ряд компаний нефтяной отрасли, в частности, Triliance Petrochemical Co. Ltd. и Sage Energy HK Limited (Гонконг), Peakview Industry Co. Limited (Шанхай), Beneathco DMCC (Арабские Эмираты). Как заявляют в США, компании попавшие под санкции, осуществляют незаконный экспорт иранской нефти.