США ввели экспортный контроль против четырех российских компаний
Меры экспортного контроля введены американскими властями против четырех российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.
Уточняется, что в «чёрный список попали ООО «Авиаснаб», акционерное общество «Горизонт», компании NtechLab и «Технологии видеоанализа».
«Действия указанных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США», - говорится в заявлении.
Ранее Евросоюз на год продлил санкции в отношении физлиц и компаний, которые, по мнению объединения, являются нарушителями прав человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru