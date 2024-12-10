США ввели экспортный контроль против четырех российских компаний

Меры экспортного контроля введены американскими властями против четырех российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.

США расширили санкции в отношении России

Уточняется, что в «чёрный список попали ООО «Авиаснаб», акционерное общество «Горизонт», компании NtechLab и «Технологии видеоанализа».

«Действия указанных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США», - говорится в заявлении.

Ранее Евросоюз на год продлил санкции в отношении физлиц и компаний, которые, по мнению объединения, являются нарушителями прав человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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