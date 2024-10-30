США ввели экспортные ограничения против 13 структур из России

Власти США ввели экспортные ограничения против более чем 40 компаний, в том числе из РФ. Об этом сообщает пресс-служба американского Минторга.

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В ведомстве уточнили, что ограничительные меры введены против организаций, которые якобы действовали «против национальной безопасности и интересов США во внешней политике».

В список попали 14 структур из Турции и 13 - из России. Также экспортные ограничения ввели против 11 компаний из Китая, пяти организаций из Индии, двух - из Малайзии, одной из Сингапура.

Ранее замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что власти республики не хотят, чтобы территория государства использовалась для обхода санкций, введённых против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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