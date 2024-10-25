Вучич пообещал, что Сербия не введет санкции против России

Сербия не присоединится к санкциям в отношении России, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом он рассказал, выступая на праздновании 16-летия основания Сербской прогрессивной партии.

Как отметил глава государства Сербия должна вести свою политику, которая будет «сохранять и защищать» страну.

«Позвольте нам иметь свою политику. Позволите или нет, у нас она будет. Мы не будем вводить санкции, как кто-то захочет. Потому что если у нас нет права на свою политику, если мы не можем самостоятельно принимать решения о себе... зачем тогда президент? А зачем тогда правительство?» — заявил Вучич.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным исключил ввод антироссийских санкций, напоминает RT.

