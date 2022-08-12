США введут санкции в случае вхождения частей Украины в состав РФ

Власти США отреагируют санкциями в случае вхождения частей украинских территорий в состав РФ. Об этом заявил американский чиновник, передает ТАСС.

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По словам политика, реакция будет быстрая и серьезная. Он подчеркнул, что США не признают украинские территории российскими.

Также чиновник отметил, что возможности дипломатического урегулирования конфликта будут усложнены.





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ФОТО: РИА Новости
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