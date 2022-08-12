На Украине призвали Минфин США ввести санкции против частных банков России

Представители Украины попросили Минфин США ввести санкции в отношении всех российских частных банков. Об этом заявила украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

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«Санкции играют такую же важную роль, как и оружие», — указала Маркарова.

Как отметила посол, Киев хочет, чтобы США еженедельно вносили в санкционные списки несколько банков, пишет RT.

Кроме того, Маркарова заявила, что добивается от Вашингтона внесения РФ в список стран-спонсоров терроризма.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:БанкиСанкции Против РоссииСШАУкраина
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