На Украине призвали Минфин США ввести санкции против частных банков России
Представители Украины попросили Минфин США ввести санкции в отношении всех российских частных банков. Об этом заявила украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.
«Санкции играют такую же важную роль, как и оружие», — указала Маркарова.
Как отметила посол, Киев хочет, чтобы США еженедельно вносили в санкционные списки несколько банков, пишет RT.
Кроме того, Маркарова заявила, что добивается от Вашингтона внесения РФ в список стран-спонсоров терроризма.
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