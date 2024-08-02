США временно разрешили операции с Мосбиржей
2 августа 202417:29
Власти США продлили разрешение на осуществление операций с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчётным депозитарием (НРД).
Как говорится в лицензии, которая опубликована на сайте американского министерства финансов, «все транзакции разрешены до 12 октября 2024 года».
Указано, что речь идёт об операциях с Мосбиржей, НКЦ, НРД и их дочерними предприятиями.
Ранее Казахстанская фондовая биржа решила исключить находящуюся под санкциями США Мосбиржу из числа своих акционеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru