СМИ: Центробанк РФ разработал новую систему расчета курса доллара и евро

Собеседник издания указал, что новая методология предполагает определение курса иностранных валют на основе информации о внебиржевых сделках между банками, которые были заключены в течение дня до 15:30 мск.

По его словам, для снижения рисков манипуляций не будут учитываться 25% нижних и верхних значений сделок с долларом и евро, также будут отсекаться крайние значения курса, которые выбиваются из среднего диапазона.

После отбора значений, регулятор проведёт их «взвешивание» с учётом величины транзакции. Отмечается, что при этом сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем более мелкие.

Ранее Центробанк установил новые правила расчётов за поставляемый на экспорт газ из-за санкций США против Мосбиржи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

