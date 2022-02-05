США восстановили исключения из санкций в отношении Ирана
Вашингтон принял решение восстановить исключения из режима санкций против ядерной программы Ирана, отмененные ранее. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Госдепартамента США.
Отмечается, что эта мера принята, «чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу нераспространения».
«Мы вводим этим исключения по одной простой причине: чтобы позволить некоторым из наших международных партнеров провести более подробные технические обсуждения, чтобы обеспечить сотрудничество, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в сфере ядерного нераспространения», — указал дипломат, подчеркнув, что это «не уступка Ирану».
Представитель Госдепа добавил, что решение США не говорит о близости сторон к возвращению в ядерную сделку.
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