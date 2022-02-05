США восстановили исключения из санкций в отношении Ирана

Вашингтон принял решение восстановить исключения из режима санкций против ядерной программы Ирана, отмененные ранее. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Госдепартамента США.

Вашингтон готов к прямому диалогу с Ираном по ядерному вопросу

Отмечается, что эта мера принята, «чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу нераспространения».

«Мы вводим этим исключения по одной простой причине: чтобы позволить некоторым из наших международных партнеров провести более подробные технические обсуждения, чтобы обеспечить сотрудничество, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в сфере ядерного нераспространения», — указал дипломат, подчеркнув, что это «не уступка Ирану».

Представитель Госдепа добавил, что решение США не говорит о близости сторон к возвращению в ядерную сделку.

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ФОТО: РИА Новости
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