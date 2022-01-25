Вашингтон готов к прямому диалогу с Ираном по ядерному вопросу
Власти США заявили о готовности к прямому диалогу с Ираном в рамках работы по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Вашингтона, прямой диалог с Ираном может быть более продуктивным.
СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
Ранее в декабре прошлого года по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.
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