Вашингтон готов к прямому диалогу с Ираном по ядерному вопросу

Власти США заявили о готовности к прямому диалогу с Ираном в рамках работы по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Вашингтона, прямой диалог с Ираном может быть более продуктивным.

СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

Ранее в декабре прошлого года по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.

