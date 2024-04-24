«Деньги и влияние»: Microsoft не хочет терять российских пользователей из-за санкций

«Если компания продолжает это делать, она, во-первых, хочет сохранить за собой российский рынок, хотя бы существенную его часть – это и деньги, и влияние. Вторая причина – это сбор потенциальной информации. Корпорации в том или ином виде могут собирать информацию о российских пользователях, а это интересно бизнесу», - отметил он.

По его словам, российский рынок не такой большой для Microsoft с финансовой точки зрения, но терять свое место корпорация не хочет.

«По деньгам российский рынок не такой большой для Microsoft, так как от нас затруднены платежи. Мы вряд ли выходим за размеры одного процента в их бюджете. Но здесь важнее другое – удержать за собой место, пользователи ведь привыкают к предлагаемым экосистемам. Microsoft в этом смысле появилась одной из первых. Санкции ведь снимутся, а привычки у пользователей останутся. Если они не будут работать у нас, предприятия перейдут на другие системы, этот рынок придется завоевывать заново, а это огромные суммы», - объяснил Комлев.

Более того, на Microsoft давит импортозамещение и российские аналоги, которые активно набирают обороты и готовы воспользоваться ситуацией с санкциями.

«Сегодня российские компании, во-первых, не могут легально заплатить из-за санкций. Также большинство крупнейших компаний имеют планы и обязательства по импортозамещению. И это угроза для Microsoft. Найти замену Microsoft не так просто, но они сегодня развиваются у нас. Есть у нас отдельные продукты. Пока нет такой мощи у наших аналогов – кто-то занимается операционной системой, другие делают офисные системы, третьи – облачные системы. А Microsoft все это объединяет. В этом смысле пока мы проигрываем, но очень быстро появляются аналоги у нас», - заключил собеседник НСН.

Ранее компания Microsoft уведомила российский клиентов о приостановке доступа к облачным сервисам в рамках двенадцатого пакета санкций Евросоюза, предполагающего запрет на поставки в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики, сообщает «Радиоточка НСН».



