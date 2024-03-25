США внесли в санкционный список двух россиян и более 10 российских компаний

В частности, в санкционный перечень по России попали россияне Тимур Буканов и Игорь Кайгородов.

Также под санкции попали ООО «Атомайз", АО «Эшелон Технологии», АО «Б-Крипто», «Лаборатория кибербезопасности», «Эшелон Инновации», проектно-консалтинговое бюро «Эшелон», ООО «Центр обработки электронных платежей» и другие.

Кроме того, в антироссийский санкционный список внесли компании, базирующиеся на Кипре, Эстонии и в ОАЭ: Tokentrust Holdings Limited, Bitfingroup OU, Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC.

Ранее Евросоюз объявил о вводе персональных санкций в связи со смертью политика Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает RT.

