Россия ввела санкции против ещё 56 граждан Канады

Въезд в Россию был закрыт для ещё 56 граждан Канады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

В заявлении ведомства говорится, что решение принято в ответ вводимые правительством Джастина Трюдо санкции против россиян, в том числе представителей руководства страны, делового и гражданского общества.

Также в МИД указали, что российские контрмеры «чётко отделяют народ Канады от его правителей и тех, кто обслуживает проводимый ими конфронтационный курс».

«Исходим из того, что нынешнее расширение российского «стоп-листа»... будет способствовать лучшему осознанию командой Джастина Трюдо неотвратимости наказания за враждебные выпады и соучастие в гибридной войне против России», - заключили в российском министерстве.

Ранее власти Канады расширили санкции против России, включив в «чёрный» список 153 юридических лица, в том числе концерн «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииКанадаМИД РФРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры