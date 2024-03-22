Россия ввела санкции против ещё 56 граждан Канады

В заявлении ведомства говорится, что решение принято в ответ вводимые правительством Джастина Трюдо санкции против россиян, в том числе представителей руководства страны, делового и гражданского общества.

Также в МИД указали, что российские контрмеры «чётко отделяют народ Канады от его правителей и тех, кто обслуживает проводимый ими конфронтационный курс».

«Исходим из того, что нынешнее расширение российского «стоп-листа»... будет способствовать лучшему осознанию командой Джастина Трюдо неотвратимости наказания за враждебные выпады и соучастие в гибридной войне против России», - заключили в российском министерстве.

Ранее власти Канады расширили санкции против России, включив в «чёрный» список 153 юридических лица, в том числе концерн «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

