Россия ввела санкции против ещё 56 граждан Канады
Въезд в Россию был закрыт для ещё 56 граждан Канады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
В заявлении ведомства говорится, что решение принято в ответ вводимые правительством Джастина Трюдо санкции против россиян, в том числе представителей руководства страны, делового и гражданского общества.
Также в МИД указали, что российские контрмеры «чётко отделяют народ Канады от его правителей и тех, кто обслуживает проводимый ими конфронтационный курс».
«Исходим из того, что нынешнее расширение российского «стоп-листа»... будет способствовать лучшему осознанию командой Джастина Трюдо неотвратимости наказания за враждебные выпады и соучастие в гибридной войне против России», - заключили в российском министерстве.
Ранее власти Канады расширили санкции против России, включив в «чёрный» список 153 юридических лица, в том числе концерн «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос на элитную недвижимость в Москве вырос в 3,8 раза
- В «Крокус Сити Холле» эвакуируют зрителей из-за стрельбы
- СМИ: «Спартак» перестал платить зарплату Промесу
- В Wildberries опровергли открытие пунктов выдачи в ДНР и ЛНР
- Росстат сообщил о росте естественной убыли населения почти на 22%
- «Екатерина Великая» с Анной Михалковой в главной роли выйдет в прокат осенью
- Anex: летние туры в Турцию подешевели на 20%
- Россия ввела санкции против ещё 56 граждан Канады
- Небензя заявил о достижении цели по демилитаризации Украины
- Ленни Кравиц представил песню «Human» с нового альбома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru