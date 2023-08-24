США внесли в санкционный список детский лагерь «Артек»
24 августа 202317:27
Минфин США расширил список антироссийских санкций, внеся туда детский лагерь «Артек» и несколько граждан России, сообщает сайт ведомства.
Всего в списке 11 фамилий. Среди них и мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Как уточняется, она добавлена в список за связи с фондом имени Ахмата Кадырова.
Ограничения ввели и против директора «Артека» Константина Федоренко.
Ранее президент США Джо Байден объявил о новых антироссийских санкциях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru