Канада ввела санкции против «Северстали» и российских банков
Канада 23 августа расширила список антироссийских санкций. Документ опубликован на официальном сайте МИД страны.
Под новые ограничения попали четыре физических и 29 юридических лиц из России. В списке оказалась компания «Северсталь», банки «Уралсиб», «Зенит» и Росбанк.
«Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России», - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
США, Япония и Южная Корея 19 августа объявили о готовности вводить новые санкции против России. Страны договорились активизировать работу по снижению зависимости от российских энергоносителей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru