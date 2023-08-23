Канада ввела санкции против «Северстали» и российских банков

Под новые ограничения попали четыре физических и 29 юридических лиц из России. В списке оказалась компания «Северсталь», банки «Уралсиб», «Зенит» и Росбанк.

«Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России», - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

США, Япония и Южная Корея 19 августа объявили о готовности вводить новые санкции против России. Страны договорились активизировать работу по снижению зависимости от российских энергоносителей, сообщает «Радиоточка НСН».

