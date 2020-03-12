США внесли в «черный список» швейцарскую дочку «Роснефти»

Дочерняя компания «Роснефти» в Швейцарии TNK Trading International S.A. (TTI) попала под санкции Соединенных штатов Америки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Санкции введены из-за деятельности компании в нефтяном секторе экономики Венесуэлы.

В Минфине США отметили, что в феврале Вашингтон ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA). А компания, в свою очередь, с целью избежать ограничительных мер, передала грузы венесуэльской нефти TTI.



