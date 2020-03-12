От глобального кризиса защитит только доллар
Экономист заявил в эфире НСН, что глобальный экономический кризис уже начался.
Глобальный экономический кризис уже начался, он будет только развиваться и углубляться. Об этом в эфире НСН заявил экономист Денис Ракша.
«Война за нефтяные рынки только-только начинается. Вполне вероятно, что в ходе этой войны будут применяться санкции, которые будут направлены против России. Последствия для нашей страны будут очень неприятные. Это, прежде всего, сокращение доходов бюджета и, соответственно, сокращение расходов. Министр финансов [Антон Силуанов] много раз говорил, что за счет Фонда национального благосостояния мы можем продержаться то ли три, то ли шесть, то ли 10 лет, выполняя социальные обязательства. Но кроме социальных у бюджета есть еще куча других обязательств, которые покрываются в основном за счет доходов от нефти. Кроме доходов от нефти, которые составляют примерно половину бюджета, есть другие доходы, которые косвенно тоже зависят от нефти. Всех этих денег станет существенно меньше. Сочетание нефтяного шока и пандемии коронавируса снижает доходы бюджета, компаний, домохозяйств. Надо учиться жить в новой реальности», - сказал он.
Собеседник НСН предрек дальнейшее ослабление рубля. «В ближайшей перспективе рубль будет ослабевать, потому что нефть будет дешеветь. Ситуация с коронавирусом тоже находится в самом начале. Пока в России она затронула только туризм, перевозки и массовые мероприятия, но на очереди другие отрасли экономики. Это тоже будет ослаблять национальную валюту. Рубль под двойным давлением – нефти и пандемии. Самое выгодное вложение – доллар» - подчеркнул экономист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил наступление глобальной экономической рецессии.
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