От глобального кризиса защитит только доллар

Глобальный экономический кризис уже начался, он будет только развиваться и углубляться. Об этом в эфире НСН заявил экономист Денис Ракша.

«Война за нефтяные рынки только-только начинается. Вполне вероятно, что в ходе этой войны будут применяться санкции, которые будут направлены против России. Последствия для нашей страны будут очень неприятные. Это, прежде всего, сокращение доходов бюджета и, соответственно, сокращение расходов. Министр финансов [Антон Силуанов] много раз говорил, что за счет Фонда национального благосостояния мы можем продержаться то ли три, то ли шесть, то ли 10 лет, выполняя социальные обязательства. Но кроме социальных у бюджета есть еще куча других обязательств, которые покрываются в основном за счет доходов от нефти. Кроме доходов от нефти, которые составляют примерно половину бюджета, есть другие доходы, которые косвенно тоже зависят от нефти. Всех этих денег станет существенно меньше. Сочетание нефтяного шока и пандемии коронавируса снижает доходы бюджета, компаний, домохозяйств. Надо учиться жить в новой реальности», - сказал он.