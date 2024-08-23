США внесли в «черный» список 117 компаний из России, Китая и Ирана
Американские власти расширили список экспортного контроля, добавив в него 64 компании из России. Об этом сообщает пресс-служба министерства торговли США.
Также в «чёрный» список попали 42 организации из Китая, а также 11 иранских фирм и восемь юрлиц из Турции.
Кроме того, в перечень внесли по одной компании из Канады, Кипра, Киргизии, Казахстана, Украины и ОАЭ.
В американском Минторге указали, что попавшие в «чёрный» список организации власти Соединённых Штатов считают «действующими против интересов национальной безопасности и внешней политики США».
Ранее Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении страны к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru