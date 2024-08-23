США внесли в «черный» список 117 компаний из России, Китая и Ирана

Также в «чёрный» список попали 42 организации из Китая, а также 11 иранских фирм и восемь юрлиц из Турции.

Кроме того, в перечень внесли по одной компании из Канады, Кипра, Киргизии, Казахстана, Украины и ОАЭ.

В американском Минторге указали, что попавшие в «чёрный» список организации власти Соединённых Штатов считают «действующими против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

Ранее Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении страны к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

