Под новые санкции ЕС могут попасть металлургический и рыбный сектора РФ
Европейский союз готовит новые пакеты санкций в отношении России, сообщают «Известия».
В Европарламенте рассчитывают, что ограничительные меры могут затронуть российские металлургический и рыбный сектора. В настоящее время продолжается работа над санкциями в отношении Москвы. Депутат Европарламента Томаш Здеховски заявил, что новые ограничения могут вновь затронуть российскую металлургическую промышленность. Речь может идти о расширении блокирующих санкций на отдельные компании, их владельцев, а также бенефициаров.
Ранее Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении страны к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, решение вступит в силу 27 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru