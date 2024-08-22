Под новые санкции ЕС могут попасть металлургический и рыбный сектора РФ

В Европарламенте рассчитывают, что ограничительные меры могут затронуть российские металлургический и рыбный сектора. В настоящее время продолжается работа над санкциями в отношении Москвы. Депутат Европарламента Томаш Здеховски заявил, что новые ограничения могут вновь затронуть российскую металлургическую промышленность. Речь может идти о расширении блокирующих санкций на отдельные компании, их владельцев, а также бенефициаров.

Ранее Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении страны к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, решение вступит в силу 27 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

