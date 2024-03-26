США внесли россиянина и компанию из России в санкционные списки по Сирии

В ведомстве уточнили, что речь идёт о россиянине Алексее Макарове, а также фирме «СТГ Логистик». Всего же в обновлённый список попали шесть физических и 12 юридических лиц.

Санкции подразумевают заморозку активов в США, а также запрет на ведение бизнеса с попавшими в «чёрный» список гражданами и компаниями.

Ранее двое граждан России и более 10 российских компаний попали под санкции США после очередного расширения антироссийского «чёрного» списка, сообщает RT.

