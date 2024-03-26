США внесли россиянина и компанию из России в санкционные списки по Сирии
Гражданин России и российская компания попали в американские санкционные списки, связанные с Сирией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о россиянине Алексее Макарове, а также фирме «СТГ Логистик». Всего же в обновлённый список попали шесть физических и 12 юридических лиц.
Санкции подразумевают заморозку активов в США, а также запрет на ведение бизнеса с попавшими в «чёрный» список гражданами и компаниями.
Ранее двое граждан России и более 10 российских компаний попали под санкции США после очередного расширения антироссийского «чёрного» списка, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru