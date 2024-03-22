Евросоюз ввел персональные санкции из-за смерти Навального

Уточняется, что санкции введены «за серьезные нарушения прав человека в мире».

Как говорится в официальном журнале ЕС, в «чёрный» список попали попали замминистра юстиции Всеволод Вуколов, первый замглавы ФСИН Валерий Бояринев, глава московского УФСИН Сергей Мороз

Кроме того, рестрикции введены в отношении российских колоний ИК-3 и ИК-6, а также более 30 членов их персонала.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит присвоить режиму санкций ЕС за нарушение прав человека имя Навального, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

