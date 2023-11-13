Годовая инфляция в Аргентине превысила 140%
В Аргентине темпы роста цен в годовом выражении превысили 140%, говорится в заявлении республиканского Института статистики и переписи.
В октябре цены в стране выросли на 8,3%. По сравнению с аналогичным месяцем 2022 года инфляция составила 142,7%.
Больше всего подорожали услуги связи (+12,6%), одежда (+11%) и электроника (+10,7%). Цены на продукты питания выросли в цене на 7,7%.
Аргентина стала страной с самой высокой месячной инфляцией, превзойдя Венесуэлу, где цены в октябре выросли на 6,7%.
Центробанк Турции 26 октября повысил ключевую ставку до 35%. По итогам 2023 года инфляция в стране составит 58%, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru