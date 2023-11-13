Годовая инфляция в Аргентине превысила 140%

В Аргентине темпы роста цен в годовом выражении превысили 140%, говорится в заявлении республиканского Института статистики и переписи.

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В октябре цены в стране выросли на 8,3%. По сравнению с аналогичным месяцем 2022 года инфляция составила 142,7%.

Больше всего подорожали услуги связи (+12,6%), одежда (+11%) и электроника (+10,7%). Цены на продукты питания выросли в цене на 7,7%.

Аргентина стала страной с самой высокой месячной инфляцией, превзойдя Венесуэлу, где цены в октябре выросли на 6,7%.

Центробанк Турции 26 октября повысил ключевую ставку до 35%. По итогам 2023 года инфляция в стране составит 58%, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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