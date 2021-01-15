США включили главу МВД Кубы в черный список
Власти США добавили в санкционный список министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Причиной для этого решения стало, по данным агентства, "нарушение прав человека". Также под санкции попало само МВД Кубы.
Ранее стало известно, что уходящая администрация президента Дональда Трампа вновь включила Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья назвал данное решение "лицемерным и циничным".
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