США включили главу МВД Кубы в черный список

Власти США добавили в санкционный список министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

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Причиной для этого решения стало, по данным агентства, "нарушение прав человека". Также под санкции попало само МВД Кубы.

Ранее стало известно, что уходящая администрация президента Дональда Трампа вновь включила Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья назвал данное решение "лицемерным и циничным".

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ФОТО: @AsambleaCuba
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