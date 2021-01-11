СМИ: Трамп вернёт Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Куба будет вновь включена в список государств, которые, по версии США, поддерживают международные террористические группировки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, администрация действующего президента США Дональда Трампа объявит об этом в ближайшие сутки. Как сообщает Bloomberg, решение уходящей администрации связано с нахождением на Кубе американцев, скрывающихся от властей, а также граждан, выдачи которых добивается Колумбия.

Сейчас в американский список государств-спонсоров терроризма входят Иран, КНДР и Сирия. Включение в него Кубы станет помехой возможной нормализации американо-кубинских отношений для избранного президента США Джо Байдена.

Куба была включена в перечень государств, поддерживающих терроризм, в 1982 году. В 2014 году американский президент Барак Обама признал неэффективность политики в отношении Гаваны, объявил о смягчении санкций и год спустя исключил Кубу из списка спонсоров терроризма.

Однако после прихода к власти следующего главы государства Дональда Трампа сближение стран приостановилось. Новый президент ужесточил правила поездок американцев на Кубу и запретил вести дела с организациями, находящимися под контролем кубинских военных.

