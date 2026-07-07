Трамп снова вспомнил о Гренландии
Президент США Дональд Трамп после долгого перерыва снова вспомнил о существовании Гренландии. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре глава Белого дома заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Соединённых Штатов.
«Гренландия не помогает Дании... Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», - сказал Трамп.
Также он добавил, что разногласия относительно принадлежности анклава ухудшают его отношения с НАТО.
Ранее заместитель Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что власти США активно работают над установлением контроля в Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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