Трамп снова вспомнил о Гренландии

В ходе встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре глава Белого дома заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Соединённых Штатов.

«Гренландия не помогает Дании... Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», - сказал Трамп.

Также он добавил, что разногласия относительно принадлежности анклава ухудшают его отношения с НАТО.

Ранее заместитель Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что власти США активно работают над установлением контроля в Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

