Музыкант и актер Иван Макаревич заявил, что несмотря на критику и хейт в адрес русского кино, русскую актерскую школу никто в мире не переплюнет. Таким мнением в беседе со спецкором НСН он поделился на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.