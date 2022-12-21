США ведут активные переговоры с Россией по Уилану
Власти Соединенных Штатов ведут переговоры с Москвой о возможности освобождения осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана в рамках обмена заключенными, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
«Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола», – сообщил он.
Кирби не стал сообщать подробности.
Обмен Виктора Бута и Бриттни Грайнер между Москвой и Вашингтоном снова поднял вопрос о судьбе осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Американцам некого предложить для обмена, чтобы вытащить бывшего морского пехотинца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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