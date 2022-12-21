США ведут активные переговоры с Россией по Уилану

НСН-Москва Столица выставляет на торги объекты коммерческой недвижимости Нередко такие здания покупают под открытие центрального офиса Ежедневно на Инвестиционном портале Москвы публикуется информация о новых лотах Все аукционы проходят в электронном виде Сейчас на аукционы в столице выставлено 10 отдельно стоящих зданий