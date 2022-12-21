США ведут активные переговоры с Россией по Уилану

Власти Соединенных Штатов ведут переговоры с Москвой о возможности освобождения осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана в рамках обмена заключенными, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби: США не удалось договориться с Россией по обмену Пола Уилана

«Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола», – сообщил он.

Кирби не стал сообщать подробности.

Обмен Виктора Бута и Бриттни Грайнер между Москвой и Вашингтоном снова поднял вопрос о судьбе осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Американцам некого предложить для обмена, чтобы вытащить бывшего морского пехотинца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:СШАОбмен
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры