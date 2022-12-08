Кирби: США не удалось договориться с Россией по обмену Пола Уилана

США не смогли заключить с Россией соглашение по обмену Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, но дело в сфабрикованных обвинениях против него, основанных на шпионаже», - пояснил адмирал.