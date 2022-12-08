Кирби: США не удалось договориться с Россией по обмену Пола Уилана

США не смогли заключить с Россией соглашение по обмену Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, но дело в сфабрикованных обвинениях против него, основанных на шпионаже», - пояснил адмирал.

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Он также заверил, что Вашингтон продолжит делать всё для возвращения Уилана домой.

Как сообщил телеканал NBC News, США просто некого было предложить России для обмена на Уилана. По словам источников, Москва согласна была отпустить его только с условием, что получит кого-то, кто также обвиняется в шпионаже.

Ранее баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на Виктора Бута, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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