СМИ: исключен скорый обмен осужденного в России американца Уилана

По их словам, американцам некого предложить для обмена, чтобы вытащить бывшего морского пехотинца. Отмечается, что это уже второй обмен заключенными между двумя странами за последнее время, при этом каждый раз Уилан в него не попадает.

«США настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и таким образом некого выставить на обмен», — отметил собеседник CBS News.

Напомним, в апреле 2022 года в Россию вернулся летчик Константин Ярошенко, Москва передала США студента Тревора Рида, осужденного за нападение на полицейских.

Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году, год спустя в США его признали виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы

