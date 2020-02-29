США в ООН призывают Россию «посадить боевые самолеты» в Сирии

Представитель США при ООН Келли Крафт призывает Россию «посадить самолеты» в Сирии. Об этом она заявила в ходе экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обострением в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем РФ немедленно посадить её боевые самолёты», — цитирует Крафт RT.

Также Крафт потребовала, чтобы Россия с союзниками отступила от линии разграничения огня, дополняет Газета.ru

Напомним, сирийские правительственные войска обстреляли в Идлибе турецких военных. В ходе перестрелки погибли 33 турецких военнослужащих, получили ранения более 30 человек. В Минобороны России уточнили, что сирийские военные атаковали населенный пункт Бехун с террористами, который расположен в зоне идлибского конфликта. Указывается, что в районе Бехуна турецких военных, которые там оказались, не должно было быть.