США в ООН призывают Россию «посадить боевые самолеты» в Сирии
Представитель США при ООН Келли Крафт призывает Россию «посадить самолеты» в Сирии. Об этом она заявила в ходе экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обострением в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.
«Мы призываем РФ немедленно посадить её боевые самолёты», — цитирует Крафт RT.
Также Крафт потребовала, чтобы Россия с союзниками отступила от линии разграничения огня, дополняет Газета.ru
Напомним, сирийские правительственные войска обстреляли в Идлибе турецких военных. В ходе перестрелки погибли 33 турецких военнослужащих, получили ранения более 30 человек. В Минобороны России уточнили, что сирийские военные атаковали населенный пункт Бехун с террористами, который расположен в зоне идлибского конфликта. Указывается, что в районе Бехуна турецких военных, которые там оказались, не должно было быть.
Отмечается, что российская сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Кроме того, обеспечена эвакуация раненых и погибших турецких военных на территорию Турции.
Ранее НСН пояснила, помему между Россией и Турцией «заискрило» так, что Кремль заявил о скорой встрече двух президентов - Владимира Путина и Реджепа Таийпа Эрдогана. Если Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции, то Россия считает, что турецкие военные не справились с задачей по блокированию боевиков в Идлибе и оказались под огнем мирийских войск.
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