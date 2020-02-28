Турецкий кульбит. Между Москвой и Анкарой искрит из-за Сирии

О возможной встрече президентов России и Турции в ближайшее время сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Таийпа Эрдогана, состоявшегося в пятницу. Предметом беседы стала ситуация в Сирии, существенно осложнившая в последнее время отношения между Москвой и Анкарой. Накал страстей был взвинчен до предела после того, как более 30 турецких военных погибли в результате налетов ВВС Сирии на позиции террористических группировок в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности, а вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти Сирии ответят за гибель турецких военнослужащих, назвав при этом президента Сирии Башара Асада, который пользуется поддержкой Москвы, «военным преступником». Чуть ранее тот же Эрдоган заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.

Российская сторона предлагает иную трактовку событий в Идлибе. Турецкие военные не справились со своей задачей, поскольку они должны были контролировать боевиков и блокировать их террористическую активность, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после оперативного совещания Совета безопасности, которое провел Владимир Путин. В Минобороны России, в свою очередь, отметили, что военные Турции, которые попали под обстрел сирийской армии, находились среди наступавших террористов.

Этот обстоятельство, впрочем, не останавливает турецких политиков от чрезвычайно воинственной риторики в связи с гибелью своих солдат. О готовности Турции воевать с Россией заявил советник турецкого президента, член комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месут Хакки. Несмотря на кажущуюся абсурдность этого заявления, Анкара явно готовится к решительным шагам: Эрдоган, поговорив с Путиным, запланировал телефонные переговоры с президентами США и Франции и канцлером Германии; на этот же день Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО, будучи членом Североатлантического альянса. Кроме того, Анкара рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей.

Нынешнее состояние отношений Москвы и Анкары настолько серьезно, что военный обозреватель «Газеты.ру» счел возможным описать его заголовком «В шаге от войны». Разумеется, ни одна из сторон не горит желанием ввязываться в открытое противостояние, пусть даже на территории третьей страны. Однако последний виток эскалации напряженности из-за Идлиба и без вооруженного российско-турецкого конфликта дорого обойдется и России и Турции. К примеру, источники НСН в туристической отрасли признали, что в последние дни продажи путевок на турецком направлении практически остановились, хотя до этого спрос на турецкое направление превышал прошлогодний уровень этого же периода процентов на тридцать. А остановка продаж по самому популярному из зарубежных курортному направлению для российского турбизнеса, который только на ограничениях из-за коронавируса уже потерял 27 миллиардов рублей, может стать «последним гвоздем».

