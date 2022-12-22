США в очередной раз расширили санкции в отношении России
США объявили о вводе новых санкций против России, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В сообщении говорится, что в «чёрный» список внесли 10 российских компаний, связанные с судоходством.
Ограничения введены, в том числе, в отношении НИИ судового машиностроения, концерна Моринформсистема «Агат», АО «Морские навигационные системы», НИИ «Прометей» Курчатовского института, концерна «Электроприбор» и других.
Ранее США ввели санкции против российского предпринимателя Владимира Потанина, вице-премьера Андрея Белоусова и некоторых губернаторов регионов России, сообщает RT.
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